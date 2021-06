2021 Storm Updates

The third storm of the season has now been activated. Tropical Depression Claudette is located 85 miles WSW of Atlanta, Georgia

450 miles W of Cape Fear, North Carolina.

At 400 AM CDT (0900 UTC), the center of Tropical Depression Claudette was located near latitude 33.3 North, longitude 85.8 West. The depression is moving toward the east-northeast near 13 mph (20 km/h). On the forecast track, the system should cross portions of the southeast U.S. Through tonight, move over the coasts of North Carolina into the western Atlantic Ocean on Monday, and be located south of Nova Scotia by late Tuesday.

Maximum sustained winds remain near 30 mph (45 km/h) with higher gusts. Some re-strengthening is expected by late today, and Claudette is expected to become a tropical storm again on Monday over eastern North Carolina. Further strengthening is possible over the western Atlantic Ocean through early Tuesday. Claudette is expected to become a post-tropical cyclone by late Tuesday.

๐‹๐ž๐ญ ๐ฎ๐ฌ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐ž ๐ญ๐จ ๐ฆ๐จ๐ง๐ข๐ญ๐จ๐ซ ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ซ๐š๐œ๐ค ๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ฆ๐ฌ ๐ž๐ฌ๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐€๐ญ๐ฅ๐š๐ง๐ญ๐ข๐œ ๐ฐ๐ก๐ข๐œ๐ก ๐œ๐จ๐ฎ๐ฅ๐ ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ ๐ฎ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ๐ก ๐•๐ข๐ซ๐ ๐ข๐ง ๐ˆ๐ฌ๐ฅ๐š๐ง๐๐ฌ. ๐‘๐ž๐ฆ๐ž๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐ข๐ญ ๐ข๐ฌ ๐›๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ซ ๐ญ๐จ ๐›๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฉ๐š๐ซ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ง๐จ๐ญ๐ก๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐š๐ง ๐ญ๐จ ๐ง๐จ๐ญ ๐›๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฉ๐š๐ซ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ฌ๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ก๐ข๐ง๐ . ๐˜๐จ๐ฎ ๐š๐ซ๐ž ๐ž๐ง๐œ๐จ๐ฎ๐ซ๐š๐ ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐œ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ž ๐š ๐Ÿ๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฒ ๐ž๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ง ๐š๐ง๐ ๐ฉ๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž ๐š๐ง ๐ž๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐ค๐ข๐ญ / ๐†๐จ ๐๐š๐ ๐ฌ๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐œ๐š๐ง ๐›๐ž ๐ซ๐ž๐š๐๐ฒ ๐ข๐ง๐œ๐š๐ฌ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐š๐ง๐ฒ ๐ž๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ฆ๐š๐ฒ ๐š๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ก๐จ๐ฆ๐ž.