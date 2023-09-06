ALERTA DE CICLÓN TROPICAL ESTÁ EFECTO PARA LAS ISLAS VÍRGENES:

WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE HURACÁN LEE
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
11:00 p.m. ECT MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
…SE PRONOSTICA QUE LEE SE CONVIERTA EN UN HURACÁN GRANDE EXTREMADAMENTE PELIGROSO PARA EL VIERNES…
…GRANDES MAREJADAS DEL OCÉANO PROBABLEMENTE LLEGUEN A LAS ANTILLAS MENORES, LAS ISLAS VÍRGENES Y PUERTO RICO DURANTE EL FIN DE SEMANA.
UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL ESTÁ EN EFECTO PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS. UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL SIGNIFICA QUE, EN ESTE CASO, UN CICLON TROPICAL SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE PREOCUPACIÓN CON POTENCIAL DE CONVERTIRSE EN UN HURACÁN IMPORTANTE, PERO NO SON NECESARIAS VIGILANCIAS NI AVISO EN ESTE MOMENTO.
LA MAYORÍA DE LOS MODELOS PRONÓSTICOS CONTINÚAN MANTENIENDO QUE EL CENTRO PROBABLEMENTE PASARÁ POR UNA DISTANCIA RELATIVAMENTE SEGURA AL NORTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO DEL NORTE; SIN EMBARGO, AÚN SE RECOMIENDA A LOS RESIDENTES QUE SE MANTENGAN VIGILANTES Y SEGUIR DE CERCA EL PROGRESO DE ESTE CICLON.
A LAS 1100 PM AST (0300 UTC), EL CENTRO DEL HURACÁN LEE ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 15.4 NORTE, LONGITUD 47.7 OESTE O A UNAS 1035 MILLAS AL ESTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO DEL NORTE
Y 1122 MILLAS AL ESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
LEE SE MUEVE HACIA EL OESTE NOROESTE A CERCA DE 14 MPH (22 KM/H), Y SE ESPERA QUE ESTE MOVIMIENTO CONTINÚE HASTA EL VIERNES. UN MOVIMIENTO MÁS LENTO HACIA EL
SE ESPERA OESTE NOROESTE DURANTE EL FIN DE SEMANA.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS HAN AUMENTADO A CERCA DE 80 MPH (130 KM/H) CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE PRONOSTICA UN FORTALECIMIENTO ADICIONAL Y RÁPIDO
SE ESPERA QUE LA INTENSIFICACIÓN COMIENCE EL JUEVES. LEE PODRÍA CONVERTIRSE EN UN HURACÁN IMPORTANTE TEMPRANO EL VIERNES.
LOS VIENTOS CON FUERZA DE HURACÁN SE EXTIENDEN HACIA FUERA DE 15 MILLAS (30 KM) DESDE EL CENTRO Y LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 90 MILLAS (150 KM).
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 989 MB (29,21 PULGADAS).
EN SU TRAYECTORIA PRONOSTICADA, EL HURACÁN LEE PODRÍA ESTAR CERCA DE LAS ISLAS EL VIERNES O EL SÁBADO COMO UN CICLON TROPICAL IMPORTANTE Y ES PROBABLE QUE LAS ISLAS SEAN IMPACTADAS POR MARES PELIGROSOS. OTROS IMPACTOS QUE INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA Y LLUVIAS FUERTES DEPENDERÁN EN GRANDE DE LA PROXIMIDAD DE LA TRAYECTORIA DE LOS CICLONES, SU TAMAÑO E INTENSIDAD, LOS CUALES SE SERÍAN MÁS CLAROS CON EL TIEMPO.
TENGA EN CUENTA QUE NO HAY VIGILANCIAS NI ADVERTENCIAS EN EFECTO EN ESTE MOMENTO. SIN EMBARGO, LOS RESIDENTES DEBEN CONTINUAR VIGILANDO DE CERCA EL HURACÁN LEE Y ASEGURARSE DE TENER PREPARADOS SUS PLANES PARA LA TEMPORADA DE HURACANES.
LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN SE PUEDE PUBLICAR POCO DESPUÉS DE LAS 5 A. M.
PRONOSTICADOR
CECIL MATEO