AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS EN EFECTO PARA LAS ISLAS VÍRGENES.

TAPA
BOLETÍN
AVISO DE INUNDACIÓN
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
12:26 p.m. ECT MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO DE 2024
UN AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS ESTÁ EN EFECTO PARA LAS ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, VÁLIDO HASTA LAS 12 DE LA MEDIANOCHE DE HOY MIÉRCOLES.
UN AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS SIGNIFICA QUE ESTÁN OCURRIENDO O INMINENTES INUNDACIONES DE MODERADA A GRANDE EN EL ÁREA BAJO AVISO.
LAS INUNDACIONES REPENTINAS SON UNA SITUACIÓN MUY PELIGROSA.
LAS PERSONAS EN ÁREAS BAJAS O PROPENSAS A INUNDACIONES DEBEN TOMAR PRECAUCIONES INMEDIATAS PARA PROTEGER VIDA Y PROPIEDAD.
NO INTENTE CRUZAR AGUAS DE CORRIENTE RÁPIDA O DE PROFUNDIDAD DESCONOCIDA A PIE O EN VEHÍCULO. SÓLO UN PIE DE AGUA FLUYE PODRÍA SER SUFICIENTE PARA BARRER UN COCHE DE LA CARRETERA. AL ENCONTRAR CAMINOS INUNDADOS, TENGA MUCHO CUIDADO Y, EN CASO DE DUDA, DÉ LA VUELTA NO SE AHOGUE.
UNA VAGUADA FRONTAL SOBRE LAS ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS ESTA CAUSANDO AGUACEROS FUERTES PERIÓDICOS. HASTA 4 PULGADAS DE LLUVIA HA CAÍDO EN ALGUNOS LUGARES EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, Y SE ESPERAN OTRAS 1 A 3 PULGADAS EN LAS PRÓXIMAS SEIS HORAS. POR LO TANTO, SE ESPERAN INUNDACIONES DE MODERADA A GRANDE EN ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES.
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA CONTINUARÁN MONITOREO DE LA SITUACIÓN METEOROLÓGICA. POR FAVOR, MANTÉNGASE SINTONIZADO A LA RADIO O TELEVISIÓN LOCAL PARA OBTENER ACTUALIZACIONES DE ADVERTENCIA.
PRONOSTICADOR
ORVIN PAIGE