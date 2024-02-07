FLASH FLOOD WARNING IN EFFECT FOR THE VIRGIN ISLANDS

TAPA
BULLETIN
FLASH FLOOD WARNING
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
12:26 PM ECT WED, FEB 7, 2024
A FLASH FLOOD WARNING IS IN EFFECT FOR LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS VALID UNTIL 12 MIDNIGHT TODAY WEDNESDAY.
A FLASH FLOOD WARNING MEANS THAT MODERATE TO MAJOR FLOODING IS OCCURRING OR IMMINENT IN THE WARNING AREA. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
PERSONS IN LOW LYING OR FLOOD PRONE AREAS, SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT LIFE AND PROPERTY. DO NOT ATTEMPT TO CROSS SWIFTLY FLOWING WATERS OR WATERS OF UNKNOWN DEPTH BY FOOT OR BY VEHICLE. JUST ONE FOOT OF FLOWING WATER IS COULD BE ENOUGH TO SWEEP A CAR OFF THE ROAD. WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS, BE EXTREMELY CAUTIOUS, AND IF IN DOUBT, TURN AROUND DON’T DROWN.
A FRONTAL TROUGH OVER THE BRITISH VIRGIN ISLANDS IS CAUSING PERIODIC HEAVY SHOWERS. UP TO 4 INCHES OF RAIN HAS FALLEN IN SOME PLACES IN THE LAST 24 HOURS, AND ANOTHER 1 – 3 INCHES IS EXPECTED IN THE NEXT SIX HOURS. HENCE, MODERATE TO MAJOR FLOODING OF LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS IS EXPECTED.
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES WILL CONTINUE TO MONITOR THE WEATHER SITUATION. PLEASE STAY TUNED TO LOCAL RADIO OR TELEVISION FOR WARNING UPDATES.
FORECASTER
ORVIN PAIGE