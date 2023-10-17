WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
MARTES, 17 DE OCTUBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
…LA OFICINA METEOROLÓGICA CONTINÚA SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL INVEST 94L (AL94) QUE AHORA TIENE ALTAS PROBABILIDADES DE DESARROLLO…
A LAS 8 PM ECT O 0000Z EL CENTRO DE INVEST 94L ESTABA UBICADO CERCA DE LA LATITUD 11.5 N, LONGITUD 43.5 OESTE O APROXIMADAMENTE 1115 MILLAS AL SURESTE DE ANTIGUA Y BARBUDA Y APROXIMADAMENTE 1290 MILLAS AL SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
AL94 AHORA TIENE UNA ALTA PROBABILIDAD DE CONVERTIRSE EN CICLON TROPICAL DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS Y PODRÍA CONVERTIRSE EN TORMENTA TROPICAL TAMMY SI CONTINÚA GANANDO ORGANIZACIÓN.
AL94 CONTINUA ACERCANSE AL CARIBE ORIENTAL. AUNQUE HAY INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A SU EVENTUAL RUTA Y FORTALEZA, AL94 TIENE EL POTENCIAL DE IMPACTAR LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS TRAYENDO NUBOSIDAD, AGUACEROS, TORMENTAS Y VIENTOS EN RAFAGAS TAN TEMPRANO COMO EL VIERNES. LA NATURALEZA ESPECÍFICA DE ESTOS IMPACTOS CAMBIARÁ DEPENDIENDO DE LO CERCA QUE ESTÉ EL DISTURBIO DE ANTIGUA Y BARBUDA Y EL RESTO DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA DE LOS RESIDENTES EN LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS EN ESTE MOMENTO, APARTE DE CONTINUAR SEGUIENDO DE CERCA EL PROGRESO DE AL94.
LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN SOBRE ESTE DISTURBIO SE PUEDE PUBLICAR MAÑANA POR LA MAÑANA.
PRONOSTICADOR
CECIL MATEO