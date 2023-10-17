WHCA31 TAPA
TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
TUE, OCT 17, 2023
THIS IS FOR THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS
…THE METEOROLOGICAL OFFICE CONTINUES TO MONITOR THE PROGRESS OF INVEST 94L (AL94) WHICH NOW HAS A HIGH CHANCE OF DEVELOPMENT…
AT 8 PM ECT OR 0000Z THE CENTER OF INVEST 94L WAS LOCATED NEAR LATITUDE 11.5 N, LONGITUDE 43.5 WEST OR APPROXIMATELY 1115 MILES SOUTHEAST OF ANTIGUA AND BARBUDA AND APPROXIMATELY 1290 MILES SOUTHEAST OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS.
AL94 NOW HAS A HIGH CHANCE OF DEVELOPMENT INTO A TROPICAL CYCLONE OVER THE NEXT SEVERAL DAYS AND COULD BECOME TROPICAL STORM TAMMY IF IT CONTINUES TO GAIN ORGANIZATION.
AL94 CONTINUES TO MOVE CLOSER TO THE EASTERN CARIBBEAN. ALTHOUGH THERE IS UNCERTAINTY CONCERNING ITS EVENTUAL PATH AND STRENGTH, AL94 HAS THE POTENTIAL TO IMPACT THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS BRINGING CLOUDINESS, SHOWERS, THUNDERSTORMS AND GUSTY WINDS AS EARLY AS FRIDAY. THE SPECIFIC NATURE OF THESE IMPACTS WILL CHANGE DEPENDING UPON HOW CLOSE THE DISTURBANCE COMES TO ANTIGUA AND BARBUDA AND THE REST OF THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS.
NO SPECIFIC ACTION IS REQUIRED OF RESIDENTS IN THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS AT THIS TIME, OTHER THAN TO CONTINUE TO CLOSELY MONITOR THE PROGRESS OF AL94.
THE NEXT UPDATE ON THIS DISTURBANCE WILL BE ISSUED TOMORROW MORNING.
FORECASTER
CECIL MATTHEW