DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL

WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE TORMENTA TROPICAL TAMMY
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
6:00 p.m. ECT JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
UNA ALERTA DE CICLON TROPICAL PERMANECE EN EFECTO PARA LAS ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS. UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL SIGNIFICA, EN ESTE CASO, QUE HAY UN CICLON TROPICAL EN EL ÁREA MONITOREO DE PREOCUPACIÓN, Y PUEDEN REQUERIRSE VIGILANCIAS Y AVISOS EN UNA FECHA POSTERIOR PARA PARTES DEL ÁREA.
A LAS 500 PM AST (2100 UTC), EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL TAMMY ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 13.7 NORTE, LONGITUD 56.6 OESTE O APROXIMADAMENTE 622 MILLAS AL ESTE SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
TAMMY SE MUEVE HACIA EL OESTE NOROESTE A CERCA DE 13 MPH (20 KM/H). SE ESPERA UN MOVIMIENTO MAS LENTO HACIA EL OESTE NOROESTE ESTA NOCHE. SE PRONOSTICA UN GIRO HACIA EL NOROESTE EL VIERNES, Y ESTE MOVIMIENTO DEBE CONTINUAR HASTA EL SÁBADO. SE PRONOSTICA QUE UN MOVIMIENTO HACIA EL NORTE COMIENCE EL SÁBADO POR LA NOCHE O EL DOMINGO.
EN SU TRAYECTORIA PROYECTADA, EL CENTRO DE TAMMY PASARÁ AL ESTE DE LAS BVI TEMPRANO EL DOMINGO.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS PERMANECEN CERCA DE 60 MPH (95 KM/H) CON RAFAGAS MAS FUERTES Y SE ESPERA POCO CAMBIO EN LA FUERZA ESTA NOCHE, PERO SE ESPERA QUE UN FORTALECER GRADUAL COMIENCE EL VIERNES Y CONTINÚE HASTA ESTE FIN DE SEMANA.
LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 125 MILLAS (205 KM) PRINCIPALMENTE AL ESTE DEL CENTRO.
BASADO EN LA INFORMACIÓN MÁS RECIENTE, SE PRONOSTICA QUE TAMMY PASE UN POCO MÁS DE 100 MILLAS AL ESTE DE LAS BVI TEMPRANO EL DOMINGO COMO UN HURACÁN CON LA MAYORÍA DE LOS VIENTOS FUERTES CONCENTRADOS AL ESTE DE LA TORMENTA. ESTO SIGNIFICA QUE NO SE ESPERA QUE CONDICIONES DE TORMENTA AFECTEN ESTAS ISLAS EN ESTE MOMENTO.; SIN EMBARGO, ESTO PODRÍA CAMBIAR SI UNA PISTA HACIA EL OESTE PERSISTE MÁS DE LO ESPERADO.
POR LO TANTO, SE INSTA A LOS RESIDENTES DE LAS BVI A VIGILAR DE CERCA EL PROGRESO DE TAMMY Y ESTAR PREPARADOS PARA IMPLEMENTAR SUS PLANES DE PREPARACIÓN PARA HURACANES.
UNA VIGILANCIA DE FUERZA TROPICAL NO ES REQUERIDA EN ESTE MOMENTO PARA LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, PERO LAS CONDICIONES SERÁN MONITOREADAS PARA CUALQUIER CAMBIO.
EL PRÓXIMO AVISO SE EMITIRÁ A LAS 12 DE LA MEDIANOCHE O ANTES SI ES NECESARIO.
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PRONOSTICADOR
LENARD JOSIAH
Descargo de responsabilidad: El Departamento de Gestión de Desastres (DDM) no es una Oficina Meteorológica. La información compartida por el Departamento se obtiene de varias fuentes profesionales contratadas por el Departamento. Esta información debe usarse como guía para cualquier persona interesada en las condiciones climáticas locales. De ninguna manera DDM o el Gobierno de las Islas Vírgenes pueden ser responsables por cualquier persona que use esta información de manera apropiada para evidencia legal o para justificar cualquier decisión que pueda resultar en la pérdida de finanzas, propiedad o vida.