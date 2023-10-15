DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL 

SERVCIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
LA DISTURBACIÓN TROPICAL AL94 CONTINÚA AVANZANDO HACIA EL CARIBE…
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA SIGUEN SIGUIENDO EL PROGRESO DE LA PERTURBACIÓN TROPICAL AL94, QUE PODRÍA AFECTAR LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS A FINALES DE LA PRÓXIMA SEMANA. DEBIDO A LA DISTANCIA Y A QUE AÚN NO ES UN CICLON TROPICAL, HAY INCERTIDUMBRE INHERENTE ALTA EN LA EVENTUAL TRAYECTORIA E INTENSIDAD PRONÓSTICA DE AL94.
A PESAR DE QUE, EN EL PEOR ESCENARIO RAZONABLE, EL SISTEMA PRESENTA UNA PEQUEÑA AMENAZA PARA LAS ISLAS, EN ESTE MOMENTO. ES PROBABLE QUE ESTA AMENAZA AUMENTE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS. PARA ESTAR SEGURO, TENGA PREPARADO SU PLAN DE DESASTRE DE HURACANES Y MONITOREE DE CERCA
EL CENTRO DE LA DISTURBACIÓN TROPICAL AL94 ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 9.5 NORTE, LONGITUD 32.0 OESTE O A UNAS 2061 MILLAS AL ESTE-SURESTE DEL ISLAS DE SOTAVENTO SE MUEVE AL OESTE A ALREDEDOR DE 13 MPH. UNA PISTA DE OESTE A OESTE-NOROESTE SE ESPERA DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS. LOS VIENTOS MAXIMOS SOSTENIDOS SON CERCA DE 35 MPH CON RAFAGAS MAS FUERTES.
AMBIENTAL LAS CONDICIONES SE ESTÁN Volviendo MÁS PROPICIAS PARA UN FUTURO DESARROLLO Y UN TROPICAL ES PROBABLE QUE SE FORME DEPRESIÓN O TORMENTA TROPICAL DENTRO DE LOS PRÓXIMOS DÍAS. SEGÚN LOS MODELOS DE PRONÓSTICO, EL CENTRO DE LO QUE PODRÍA SER TORMENTA TROPICAL O EL HURACÁN TAMMY PODRÍA ESTAR CERCA DEL ÁREA EL VIERNES O SÁBADO.
SIN EMBARGO, ES DEMASIADO PRONTO PARA DISCUTAR LOS PELIGROS POTENCIALES ASOCIADOS CON EL SISTEMA. NO HAY ALERTAS, VIGILANCIAS O AVISO DE CICLÓN TROPICAL EN EFECTO EN ESTE MOMENTO; SIN EMBARGO, UNA ALERTA ES POSIBLE ANTES DEL LUNES, SI EL SISTEMA CONTINÚA EN SU PRESENTE CAMINO.
LOS RESIDENTES DEBEN CONTINUAR MONITOREO ESTE SISTEMA TROPICAL. TAMBIÉN SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE A TODOS MANTENERSE PREPARADOS PARA EL RESTO DE LA TEMPORADA DE HURACANES.
PRONÓSTICO DALE DESTIN
Con base en la proximidad de la trayectoria pronosticada y el potencial de desarrollo rápido de la tormenta, se alienta a los residentes a tener planes de tormenta listos para activar.
Descargo de responsabilidad: El Departamento de Gestión de Desastres (DDM) no es una Oficina Meteorológica. La información compartida por el Departamento se obtiene de varias fuentes profesionales contratadas por el Departamento. Esta información debe usarse como guía para cualquier persona interesada en las condiciones climáticas locales. De ninguna manera DDM o el Gobierno de las Islas Vírgenes pueden ser responsables por cualquier persona que use esta información de manera apropiada para evidencia legal o para justificar cualquier decisión que pueda resultar en la pérdida de finanzas, propiedad o vida.