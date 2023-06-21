DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL, miércoles 21 de junio

WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE TORMENTA TROPICAL BRET
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
MIERCOLES, 21 DE JUNIO DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
LA TORMENTA TROPICAL BRET PERMANECE EN EL AREA MONITORIZADA…
EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL BRET ESTABA UBICADO CERCA DE LA LATITUD 12.8 NORTE, LA LONGITUD 51.4 OESTE O UNAS 656 MILLAS AL ESTE-SURESTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y 833 MILLAS ESTE-SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
LA TORMENTA TROPICAL BRET SE MUEVE HACIA EL OESTE A 16 MILLAS POR HORA. SE ESPERA QUE ESTE MOVIMIENTO GENERAL CONTINÚE DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS.
LOS VIENTOS MAXIMOS SOSTENIDOS ESTAN CERCA DE 60 MPH CON RAFAGAS MAS FUERTES. ES POSIBLE ALGÚN AUMENTO ADICIONAL EN LA FUERZA ANTES DE QUE BRET LLEGUE AL MAR CARIBE.
LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 60 MILLAS DEL CENTRO.
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 1001 MB O 29,56 PULGADAS.
EN SU TRAYECTORIA ACTUAL, SE PRONOSTICA QUE BRET PASARA MUY AL SUR YA UNA DISTANCIA SEGURA DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS. POR LO TANTO, NO SE REQUIERE ACCIÓN ESPECÍFICA DE LOS RESIDENTES EN LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS Y DE SOTAVENTO EN ESTE MOMENTO, APARTE DE MANTENER EL MONITOREO DEL PROGRESO DE LA TORMENTA TROPICAL BRET.
EL PRÓXIMO AVISO SERÁ A LAS 11 AM ECT O 1500 UTC HOY.
PRONOSTICADOR
SALMÓN LORNE