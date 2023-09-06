DECLARACIÓN DE ALERTA DE TORMENTA TROPICAL LEE
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
12:41 p.m. ECT MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
… LEE SE ACERCA A LA FUERZA DEL HURACÁN…
… SE ESPERA QUE SE INTENSIFIQUE RÁPIDAMENTE CONVIRTIÉNDOSE EN UN HURACÁN EXTREMADAMENTE PELIGROSO PARA EL FIN DE SEMANA…
…LEE PODRÍA TRAER ALGUNOS IMPACTOS MENORES AL ÁREA…
UNA ALERTA DE CICLON TROPICAL ESTA EN EFECTO PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS. UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL SIGNIFICA QUE, EN ESTE CASO, UN CICLON TROPICAL SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE PREOCUPACIÓN CON POTENCIAL DE CONVERTIRSE EN UN HURACÁN IMPORTANTE, PERO NO SON NECESARIAS VIGILANCIAS NI AVISO EN ESTE MOMENTO.
LA MAYORÍA DE LOS MODELOS PRONÓSTICOS CONTINÚAN MANTENIENDO QUE EL CENTRO PROBABLEMENTE PASARÁ POR UNA DISTANCIA RELATIVAMENTE SEGURA AL NORTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO DEL NORTE; SIN EMBARGO, AÚN SE RECOMIENDA A LOS RESIDENTES QUE SE MANTENGAN VIGILANTES Y SIGAN DE CERCA EL PROGRESO DE ESTE CICLON.
A LAS 11 AM, EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL LEE ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 14.1 NORTE, LONGITUD 45.5 OESTE O UNAS MILLAS 1100 AL ESTE-SURESTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO O UNAS 1300 MILLAS AL ESTE-SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS. LA TORMENTA SE MUEVE AL OESTE NOROESTE A CERCA DE 14 MPH Y SE ESPERA QUE ESTE MOVIMIENTO CONTINÚE DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS CON UNA LIGERA REDUCCIÓN EN LA VELOCIDAD DE AVANCE.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS HAN AUMENTADO A CERCA DE 70 MPH CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE PRONOSTICA UN FORTALECIMIENTO CONTINUO A RÁPIDO Y SE ESPERA QUE LEE SE CONVIERTA EN HURACÁN MÁS TARDE HOY Y EN UN HURACÁN IMPORTANTE EN UN PAR DE DÍAS.
LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 80 MILLAS DEL CENTRO.
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 994 MB.
EN SU TRAYECTORIA PRONOSTICADA, LA TORMENTA TROPICAL LEE PODRÍA ESTAR CERCA DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO EL VIERNES O EL SÁBADO TARDE COMO UN CICLON TROPICAL IMPORTANTE Y ES PROBABLE QUE LAS ISLAS SEAN IMPACTADAS POR MARES PELIGROSOS. OTROS IMPACTOS QUE INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE VIENTOS DE TORMENTA Y LLUVIAS FUERTES DEPENDERÁN EN GRANDE DE LA PROXIMIDAD DE LA TRAYECTORIA DEL CICLON, SU TAMAÑO E INTENSIDAD, LOS CUALES SE SERÍAN MÁS CLAROS CON EL TIEMPO.
TENGA EN CUENTA QUE NO HAY VIGILANCIAS NI ADVERTENCIAS EN EFECTO EN ESTE MOMENTO. SIN EMBARGO, LOS RESIDENTES DEBEN CONTINUAR VIGILANDO DE CERCA LA TORMENTA TROPICAL LEE Y ASEGURARSE DE TENER PREPARADOS SUS PLANES PARA LA TEMPORADA DE HURACANES.
PRONOSTICADOR
LENARD JOSIAH
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