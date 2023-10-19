WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE TORMENTA TROPICAL TAMMY
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
11:15 p.m. ECT MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
…TAMMY EMPIEZA A DISMINUIR LA VELOCIDAD…
…SE ESPERAN LLUVIAS FUERTES PARA LAS ANTILLAS MENORES EL VIERNES Y SÁBADO…
UNA ALERTA DE CICLON TROPICAL PERMANECE EN EFECTO PARA ANTIGUA Y BARBUDA, EL RESTO DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS. UNA ALERTA DE CICLÓN TROPICAL SIGNIFICA, EN ESTE CASO, QUE HAY UN CICLON TROPICAL EN EL ÁREA MONITOREO DE PREOCUPACIÓN, Y PUEDEN REQUERIRSE VIGILANCIAS Y AVISOS EN UNA FECHA POSTERIOR PARA PARTES DEL ÁREA.
A LAS 1100 PM AST (0300 UTC), EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL TAMMY ESTABA LOCALIZADO CERCA DE LA LATITUD 13.0 NORTE, LONGITUD 53.1 OESTE O APROXIMADAMENTE 627 AL SURESTE DE SOTAVENTOS Y 852 MILLAS AL SURESTE DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
TAMMY SE MUEVE HACIA EL OESTE A CERCA DE 17 MPH (28 KM/H). SE ESPERA UN MOVIMIENTO HACIA EL OESTE A UNA VELOCIDAD DE AVANCE MÁS LENTA HASTA EL JUEVES. SE PRONOSTICA UN GIRO HACIA EL OESTE NOROESTE EL JUEVES POR LA NOCHE, SEGUIDO POR UN GIRO HACIA EL NOROESTE EL VIERNES POR LA NOCHE O EL SÁBADO. EN LA TRAYECTORIA PRONOSTICADA, EL CENTRO DE TAMMY SE MUEVE CERCA O SOBRE LAS ISLAS DE SOTAVENTO EL VIERNES Y SÁBADO.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS ESTÁN CERCA DE 40 MPH (65 KM/H) CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE PRONOSTICA UN FORTALECIMIENTO ADICIONAL DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS Y TAMMY PODRÍA ESTAR CERCA DE LA INTENSIDAD DE HURACÁN AL FINAL DEL FIN DE SEMANA.
LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 140 MILLAS (220 KM) DEL CENTRO.
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 1006 MB (29,71 PULGADAS).
BASADO EN LA INFORMACIÓN Y LOS ANÁLISIS MÁS RECIENTES, SE ESPERA QUE LA TORMENTA TROPICAL TAMMY SE ACERQUE A ANTIGUA Y BARBUDA Y LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y UN POCO MÁS FUERTE EN COMPARACIÓN CON EL BOLETÍN DE LAS 5 PM.
EN SU RUTA PROYECTADA, TAMMY PODRÍA ESTAR CERCA O SOBRE LA REGIÓN EL VIERNES TARDE O EL SÁBADO TEMPRANO. MIENTRAS PERMANECE SUFICIENTE INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A SU FUTURO TRAYECTO Y FORTALEZA EN ESTE MOMENTO, LOS RESIDENTES DEBEN ESTAR PREPARADOS PARA IMPACTOS QUE INCLUYEN FUERTES VIENTOS SOSTENIDOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL QUE PODRÍAN ESTAR CERCA DE LA FUERZA DE HURACÁN, LLUVIAS FUERTES Y OLEAJE Agitado EL SÁBADO. ESTAS CONDICIONES PODRÍAN EMPEORAR SI EL SISTEMA SE FORTALECE MÁS Y SE ACERCA AÚN A LAS ISLAS.
UNA VIGILANCIA DE TORMENTA TROPICAL SE EMITIRÁ TEMPRANO MAÑANA QUE PODRÍA ACTUALIZARSE A UN AVISO DE TORMENTA TROPICAL MÁS TARDE EL JUEVES.
SE INSTA A LOS RESIDENTES A CONTINUAR MONITOREO DE CERCA DE LA TORMENTA TROPICAL TAMMY Y ESTAR PREPARADOS PARA IMPLEMENTAR SUS PLANES DE PREPARACIÓN PARA HURACANES.
EL PRÓXIMO AVISO SE EMITIRÁ A LAS 6 AM DEL JUEVES O ANTES SI ES NECESARIO.
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