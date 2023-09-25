WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CICLONES TROPICALES
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
12:00 PM ECT DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023
… LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE SE MANTENGA ALEJADA DE LAS ISLAS…
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA SIGUEN SIGUIENDO EL
PROGRESO DE LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE (FEE-LEEP), LA DECIMOEXTA TORMENTA NOMBRADA PARA EL
TEMPORADA Y DÉCIMO SÉPTIMA DEL AÑO.
LA CONFIANZA SIGUE SIENDO RELATIVAMENTE ALTA EN QUE LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE ESTÁ EN UNA RUTA QUE
LO LLEVARÁ A UNA DISTANCIA SEGURA DEL CARIBE. PARA EL PEOR ESCENARIO RAZONABLE, EL SISTEMA PRESENTA POCA O NINGUNA AMENAZA DE VIENTO PARA EL ÁREA. SIN EMBARGO,
HAY UNA AMENAZA MODERADA DE MAREJADAS POR ENCIMA DE LO NORMAL, QUE TIENEN EL POTENCIAL DE
CAUSAR IMPACTOS SIGNIFICATIVOS Y CONDICIONES CERCANAS A LA COSTA QUE PELIGRAN LA VIDA.
A LAS 11 AM ECT O A LAS 1500 UTC, EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE ESTABA UBICADO CERCA DE
LATITUD 16.2 NORTE, LONGITUD 41.7 OESTE O APROXIMADAMENTE 1324 MILLAS AL ESTE DE SOTAVENTO
ISLAS SE MUDAN AL OESTE A 12 MPH. UN MOVIMIENTO HACIA EL OESTE O OESTE-NOROESTE ES
PRONÓSTICA DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS.
LOS VIENTOS MÁXIMOS SOSTENIDOS SON CERCA DE 50 MPH CON RAFAGAS MAS FUERTES. PEQUEÑO CAMBIO NETO EN
SE PRONOSTICA FORTALEZA DURANTE LAS PRÓXIMAS 72 HORAS.
BASADO EN LAS TRAYECTORES DEL MODELO DE PRONÓSTICO, EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE ESTÁ
SE ESPERA QUE SE ALEJE DEL ÁREA. NO SE PRONOSTICA QUE LLEGUEN VIENTOS PELIGROSOS
CUALQUIERA DE LAS ISLAS, PERO SE ESPERAN MAREJADAS POR ENCIMA DE LO NORMAL.
NO HAY ALERTAS, VIGILANCIAS O AVISO DE CICLÓN TROPICAL EN EFECTO EN ESTE MOMENTO;
SIN EMBARGO, ES POSIBLE UNA ALERTA SI EL SISTEMA SE SIGUE AL SUR DEL PRONÓSTICO
CAMINO.
LOS RESIDENTES DEBEN CONTINUAR VIGILANCIA DE LA TORMENTA TROPICAL PHILIPPE. TODOS SON TAMBIÉN
SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE MANTENERSE PREPARADO PARA EL RESTO DE LA TEMPORADA DE HURACANES.
SE DARÁ UNA ACTUALIZACIÓN ANTES DE LAS 12:00 MAÑANA, O ANTES, SI ES NECESARIO.
PRONÓSTICO DALE DESTIN