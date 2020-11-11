FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT UNITL 5PM

11TH NOVEMBER 2020 – A FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT FOR FLASH-FLOOD PRONE AREAS OF ANTIGUA, BARBUDA, MONTSERRAT, ST. KITTS, NEVIS, ANGUILLA AND THE BRITISH VIRGIN ISLANDS. THE FLASH FLOOD THREAT LEVEL IS MODERATE AND THERE IS THE POTENTIAL FOR SIGNIFICANT IMPACTS IN THE WATCH AREA. TO BE SAFE, IMPLEMENT YOUR FLOOD PLAN.
TIMING: UNTIL 5 PM TODAY.
SYNOPSIS: THE PROXIMITY OF TROPICAL DISTURBANCE AL98 WILL KEEP THE WEATHER UNSETTLED. THIS WILL RESULT IN PERIODS OF RAIN OR SHOWERS, WITH SOME LIKELY HEAVY AND POSSIBLY THUNDERY. RAINFALL RATES OF 50 MM (2 IN) PER HOUR OR MORE WILL PRODUCE MINOR FLOODING AND MAY PRODUCE MODERATE OR WORSE FLASH FLOODING. A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT FLOODING IS POSSIBLE BUT NOT IMMINENT IN THE WATCH AREA.
POTENTIAL IMPACTS: LOCALISED DISRUPTION TO TRANSPORTATION; INTERRUPTION OF SCHOOL HOURS; LOCALISED POPULATION DISPLACEMENT; EROSION; ENVIRONMENTAL DEGRADATION; LOCALISED DAMAGE TO EMBANKMENTS, LOCALISED DISRUPTION TO COMMUNICATION; LOCALISED CONTAMINATION OF POTABLE WATER; LOCALISED LOSS OF LIVESTOCK; FINANCIAL LOSSES; INJURIES; TEMPORARY STOPPAGE OF HEALTH SERVICES AND DAMAGE TO INFRASTRUCTURE.
CAUTION: RESIDENTS IN FLASH-FLOOD PRONE AREAS SHOULD MAKE PREPARATIONS TO PROTECT LIFE, PROPERTY AND LIVELIHOOD AGAINST FLOODING AND BE PREPARED TO MOVE TO HIGHER GROUND, IF HEAVY RAINS DEVELOP.
FORECASTER
DALE DESTIN