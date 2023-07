PRONÓSTICO DEL TIEMPO POR LA NOCHE PARA LAS ISLAS VÍRGENES

Sinopsis: Una onda tropical activa provocará un clima más inestable en toda la zona, principalmente esta noche. La precipitación total posible para el período de pronóstico es de 5 a 15 mm o de 0,20 a 0,60 pulgadas. Clima esta noche: Tornándose nublado con lluvias y un 80 por ciento o una probabilidad muy alta de tormentas eléctricas. Algunas lluvias probablemente serán fuertes. Clima mañana: mayormente nublado y brumoso con un 60 por ciento o una probabilidad moderada de lluvias; también hay un 50 por ciento o una probabilidad moderada de tormentas eléctricas. Vientos: Este esta noche y este-sureste mañana de 22 a 40 km/h o de 14 a 24 mph y con rachas de 59 km/h o 37 mph. Mares: 1,5 a 2,4 metros o 5 a 8 pies. Un aviso de embarcaciones pequeñas está en efecto. Amanecer mañana: 5:46 am. Atardecer mañana: 6:59 pm. escargo de responsabilidad: El Departamento de Gestión de Desastres (DDM) no es una Oficina Meteorológica. La información compartida por el Departamento se obtiene de varias fuentes profesionales contratadas por el Departamento. Esta información debe usarse como guía para cualquier persona interesada en las condiciones climáticas locales. De ninguna manera DDM o el Gobierno de las Islas Vírgenes pueden ser responsables por cualquier persona que use esta información de manera apropiada para evidencia legal o para justificar cualquier decisión que pueda resultar en la pérdida de finanzas, propiedad o vida.