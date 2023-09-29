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TROPICAL CYCLONE ALERT STATEMENT

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September 29, 202322Views

TROPICAL STORM PHILIPPE ALERT STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
5:00 PM ECT FRI, SEP 29, 2023

THIS IS FOR THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS

…PHILIPPE EXPECTED TO DRIFT AROUND EAST OF THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS THROUGH THE WEEKEND…

AT 5 PM ECT OR 2100Z THE CENTRE OF TROPICAL STORM PHILIPPE WAS LOCATED NEAR LATITUDE 18.0 NORTH, LONGITUDE 55.9 WEST OR ABOUT 475 MILES EAST OF THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS.

PHILIPPE IS MOVING TOWARD THE WEST-SOUTHWEST NEAR 5 MILES PER HOUR. A GRADUAL TURN TOWARD THE WEST AND NORTHWEST IS FORECAST SUNDAY AND SUNDAY NIGHT.

MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE NEAR 50 MPH WITH HIGHER GUSTS. GRADUAL STRENGTHENING IS FORECAST DURING THE NEXT FEW DAYS.

TROPICAL STORM FORCE WINDS EXTEND UP TO 140 MILES FROM THE CENTRE.

THE ESTIMATED MINIMUM CENTRAL PRESSURE IS 1002 MB OR 29.59 INCHES.

BASED UPON THE LATEST POSITION AND ANALYSES, TROPICAL STORM PHILIPPE IS FORECAST TO MOVE A LITTLE CLOSER TO THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS BEFORE TAKING A GRADUAL TURN TOWARD THE WEST AND NORTHWEST THIS SUNDAY AND SUNDAY NIGHT. GIVEN ITS DISORGANIZED NATURE AND OTHER UNCERTAINTIES, IT IS STILL EARLY TO KNOW DEFINITIVELY WHAT SPECIFIC IMPACTS WITH RESPECT TO WINDS AND RAINFALL TOTALS WILL AFFECT THE ISLANDS. ABOVE NORMAL SWELLS HOWEVER WILL CONTINUE TO IMPACT THE NORTHERN AND EASTERN COASTLINES ACROSS THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS. HENCE THE HIGH SURF ADVISORY IS IN EFFECT.

NO SPECIFIC WATCHES OR WARNINGS ARE REQUIRED AT THIS TIME. HOWEVER RESIDENTS IN THE LEEWARD ISLANDS AND BRITISH VIRGIN ISLANDS SHOULD CONTINUE TO MONITOR THE PROGRESS OF TROPICAL STORM PHILIPPE.

REPEATING THE 5 PM ECT POSITION, 18.0 N, 55.9 W. MOVEMENT TOWARD THE WEST-SOUTHWEST NEAR 5 MPH. MAXIMUM SUSTAINED WINDS NEAR 50 MPH. THE MINIMUM CENTRAL PRESSURE IS 1002 MB.

THE NEXT ADVISORY WILL BE AT 11 PM ECT

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FORECASTER
ORVIN PAIGE

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗗𝗠 𝗮𝗽𝗽, 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸, 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺, 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿, 𝗼𝘂𝗿 𝘄𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 𝘄𝘄𝘄.𝗯𝘃𝗶𝗱𝗱𝗺.𝗰𝗼𝗺 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗮𝘁 𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗯𝘃𝗶.𝘄𝗲𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲𝗺.𝗰𝗼𝗺/𝘁𝗼𝗿𝘁𝗼𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿 𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀..
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Disclaimer: The Department of Disaster Management (DDM) is not a Meteorological Office. Information shared by the Department is gathered from a number of professional sources contracted by the Department. This information should be used as a guide for anyone who has an interest in local weather conditions. By no means can DDM or the Government of the Virgin Islands be held accountable by anyone who uses this information appropriately for legal evidence or in justification of any decision which may result in the loss of finances, property or life.
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