DECLARACIÓN DE ALERTA DE CICLÓN TROPICAL

WHCA31 TAPA
DECLARACIÓN DE ALERTA DE TORMENTA TROPICAL BRET
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
MAR, 20 DE JUNIO DE 2023
ESTO ES PARA LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
… LA TORMENTA TROPICAL BRET SIGUE MOVIENDOSE HACIA EL OESTE…
…LOS RESIDENTES DEBEN CONTINUAR SUPERVISANDO SU PROGRESO…
EL CENTRO DE LA TORMENTA TROPICAL BRET ESTABA UBICADO CERCA DE LA LATITUD 11.7 NORTE, LA LONGITUD 44.7 OESTE O APROXIMADAMENTE 1130 MILLAS AL ESTE-SURESTE DE LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS.
BRET SE MUEVE HACIA EL OESTE A CERCA DE 17 MILLAS POR HORA Y SE ESPERA QUE ESTE MOVIMIENTO GENERAL CONTINÚE DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS.
LOS VIENTOS MAXIMOS SOSTENIDOS ESTAN CERCA DE 40 MPH CON RAFAGAS MAS FUERTES. SE PRONOSTICA FORTALECIMIENTO Y BRET PODRIA CONVERTIRSE EN HURACAN EN UN PAR DE DIAS.
LOS VIENTOS CON FUERZA DE TORMENTA TROPICAL SE EXTIENDEN HASTA 45 MILLAS DEL CENTRO.
LA PRESIÓN CENTRAL MÍNIMA ESTIMADA ES DE 1008 MB O 29,77 PULGADAS.
LA ÚLTIMA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE BRET SUGEREN QUE EL CICLÓN TROPICAL PODRÍA ESTAR CERCA DE LAS ANTILLAS MENORES EL JUEVES Y EL VIERNES. DADA SU DISTANCIA ACTUAL DE LAS ISLAS Y LAS INCERTIDUMBRES EN SU TRAYECTORIA, NO SE REQUIERE UNA ACCIÓN ESPECÍFICA DE LOS RESIDENTES EN LAS ISLAS DE SOTAVENTO Y LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, APARTE DE MANTENER EL MONITOREO DEL PROGRESO DE BRET.
EL PRÓXIMO AVISO SERÁ A LAS 11 AM ECT
PRONOSTICADOR
ORVIN PAIGE