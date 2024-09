ACTUALIZACIÓN TROPICAL PARA LAS ISLAS VÍRGENES viernes, 6 de septiembre de 2024

Un área alargada de vaguada de baja presión a unos cientos de millas al este de la cadena de islas sigue siendo un área de interés para las Islas Vírgenes. Si bien esta área muestra pocas posibilidades de desarrollo durante la próxima semana, el Departamento de Manejo de Desastres continúa monitoreando esta área a medida que se acerca a las Islas Vírgenes.

En este momento no hay ninguna advertencia ni vigilancia vigente para el Territorio. Cabe destacar que las perturbaciones que no son ciclones tropicales también pueden tener impactos graves. Los residentes deben seguir prestando atención a las actualizaciones ya que el clima puede cambiar en cualquier momento. La próxima actualización será mañana a las 8:30 am o antes si es necesario.

Descargo de responsabilidad: El Departamento de Gestión de Desastres (DDM) no es una Oficina Meteorológica. La información compartida por el Departamento se recopila de varias fuentes profesionales contratadas por el Departamento. Esta información debe usarse como guía para cualquier persona interesada en las condiciones climáticas locales. De ninguna manera DDM o el Gobierno de las Islas Vírgenes pueden ser considerados responsables por cualquier persona que utilice esta información de manera apropiada como prueba legal o para justificar cualquier decisión, que pueda resultar en la pérdida de finanzas, propiedad o vida.