FLASH FLOOD WATCH STATEMENT

TAPA
BULLETIN
FLASH FLOOD WATCH
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES
5:55 AM ECT MON, OCT 30, 2023
THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
A FLASH FLOOD WATCH IS IN EFFECT FOR LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS VALID UNTIL 2 P.M THIS AFTERNOON. A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT MODERATE TO MAJOR FLOODING IS POSSIBLE BUT NOT IMMINENT IN THE WATCH AREA. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
RESIDENTS IN LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS SHOULD MAKE PREPARATIONS FOR FLOODING TO SAFE GUARD LIFE AND PROPERTY. THEY SHOULD BE PREPARED TO MOVE TO HIGHER GROUND IF FLOODING RAINS DEVELOP OR A FLASH FLOOD WARNING IS ISSUED.
AN AREA OF DISTURBED WEATHER JUST NORTH OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS IS CAUSING PERIODIC HEAVY SHOWERS. ALREADY, UP TO 2 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN IN SOME PLACES IN THE LAST 12 HOURS AND ANOTHER 2 OR MORE INCHES IS POSSIBLE IN THE NEXT 12 HOURS. HENCE, MODERATE TO MAJOR FLOODING OF LOW LYING AND FLOOD PRONE AREAS IS POSSIBLE.
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICES WILL CONTINUE TO MONITOR THE WEATHER SITUATION. PLEASE STAY TUNED TO LOCAL RADIO FOR WATCH UPDATES AND POSSIBLE WARNINGS.
FORECASTER
BERNELL SIMON