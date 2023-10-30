DECLARACIÓN DE VIGILANCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS

TAPA
BOLETÍN
ALERTA DE INUNDACIÓN
SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA
5:55 a.m. ECT LUNES, 30 DE OCTUBRE DE 2023
LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
UNA VIGILANCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS ESTÁ EN EFECTO PARA LAS ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES DE LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS, VÁLIDA HASTA LAS 2 P.M. DE ESTA TARDE. UNA VIGILANCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS SIGNIFICA QUE INUNDACIONES DE MODERADA A GRANDE SON POSIBLES PERO NO INMINENTES EN EL ÁREA DE VIGILANCIA. LAS INUNDACIONES REPENTINAS SON UNA SITUACIÓN MUY PELIGROSA.
LOS RESIDENTES EN ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES DEBEN HACER PREPARATIVOS PARA INUNDACIONES PARA PROTEGER VIDA Y PROPIEDAD. DEBEN ESTAR PREPARADOS PARA MOVERSE A TERRENOS MÁS ALTOS SI SE DESARROLLAN LLUVIAS INUNDABLES O SE Emite UNA ADVERTENCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS.
UN AREA DE CLIMA ALTERADO JUSTO AL NORTE DE LAS ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS ESTÁ CAUSANDO AGUACEROS FUERTES PERIÓDICOS. YA HAN CAIDO HASTA 2 PULGADAS DE LLUVIA EN ALGUNOS LUGARES EN LAS ÚLTIMAS 12 HORAS Y OTRAS 2 O MÁS PULGADAS SON POSIBLES EN LAS PRÓXIMAS 12 HORAS. POR LO TANTO, SON POSIBLES INUNDACIONES DE MODERADA A GRANDE EN ÁREAS BAJAS Y PROPENSAS A INUNDACIONES.
LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS DE ANTIGUA Y BARBUDA CONTINUARÁN MONITOREO DE LA SITUACIÓN METEOROLÓGICA. MANTÉNGASE SINTONIZADO A LA RADIO LOCAL PARA VER ACTUALIZACIONES Y POSIBLES ADVERTENCIAS.
PRONOSTICADOR
BERNELL SIMON