WHCA31 TAPA
TROPICAL CYCLONE INFORMATION STATEMENT
ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICE
3:30 PM ECT SUNDAY SEPTEMBER 08 2024
…TROPICAL CYCLONE LIKELY TO FORM AND BE OF CONCERN FOR THE AREA…BE AWARE…
THE ANTIGUA AND BARBUDA METEOROLOGICAL SERVICE IS MONITORING THE PROGRESS OF A
TROPICAL WAVE, WHICH HAS BEEN DESIGNATED TROPICAL DISTURBANCE AL92. THE SYSTEM IS
LIKELY TO DEVELOP INTO A TROPICAL CYCLONE AND COULD APPROACH THE AREA AROUND NEXT
WEEKEND.
TROPICAL DISTURBANCE AL92 IS MORE LIKELY THAN NOT TO BECOME A TROPICAL DEPRESSION
IN 48 HOURS BUT REMAINS NEAR STATIONARY UNTIL THE MIDDLE OF THE WEEK. AT THIS TIME,
THE SYSTEM POSES LITTLE OR NO THREAT TO THE LEEWARD ISLANDS AND THE BRITISH VIRGIN
ISLANDS. THE RISK IS LOW; HENCE, BE AWARE AND REMAIN PREPARED FOR THE REST OF THE
HURRICANE SEASON.
AT 2 PM ECT OR 1800 UTC, TROPICAL DISTURBANCE AL92 WAS CENTRED ABOUT 1340 MILES
EAST-SOUTHEAST OF THE LEEWARD ISLANDS. MOVEMENT TO THE WEST AT 10 MPH IS FORECAST
FROM THE MIDDLE OF THE WEEK. MAXIMUM SUSTAINED WINDS ARE LESS THAN 25 MPH WITH HIGHER GUSTS. STRENGTHENING IS FORECAST; THERE IS A 60 PERCENT CHANCE OF TROPICAL CYCLONE FORMATION IN 48 HOURS AND A 70 PERCENT CHANCE OF FORMATION IN SEVEN DAYS.
PLEASE NOTE THAT THERE ARE NO TROPICAL CYCLONE ALERTS, WATCHES OR WARNINGS IN
EFFECT FOR THE AREA; THUS, THERE ARE NO HAZARDS PROJECTED FROM THIS SYSTEM, AT THIS
TIME.
RESIDENTS SHOULD CONTINUE TO MONITOR, BE AWARE AND REMAIN PREPARED FOR THE
HURRICANE SEASON. THE NEXT UPDATE WILL BE AROUND 3 PM TOMORROW, OR SOONER IF REQUIRED.
FORECASTER DALE DESTIN
Disclaimer: The Department of Disaster Management (DDM) is not a Meteorological Office. Information shared by the Department is gathered from a number of professional sources contracted by the Department. This information should be used as a guide for anyone who has an interest in local weather conditions. By no means can DDM or the Government of the Virgin Islands be held accountable by anyone who uses this information appropriately for legal evidence or in justification of any decision which may result in the loss of finances, property or life.